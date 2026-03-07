Arranca Carlos Villarreal obras por más de 4.6 millones en la colonia el Campanario

Monclova, Coah. - Con una inversión superior a los 4.6 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por Carlos Villarreal, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la plaza y la cancha, así como a la construcción de la Casa de la Colonia en el sector Campanario. Estas obras forman parte del plan de inversión Prendamos Monclova, enfocado en mejorar la infraestructura comunitaria de distintos sectores de la ciudad.

Durante el arranque de los trabajos se destacó que estas acciones buscan rescatar espacios públicos y crear áreas dignas para la convivencia familiar, la práctica del deporte y la realización de actividades comunitarias. Con estas mejoras se pretende fortalecer el tejido social y ofrecer a los habitantes de la colonia lugares seguros y adecuados para el desarrollo de la vida comunitaria.

Acciones de la autoridad

Autoridades municipales señalaron que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de inversión en infraestructura urbana que se está implementando en distintos puntos de Monclova, priorizando obras que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

Coordinación con Mejora Coahuila

Asimismo, se destacó que estas acciones se realizan en coordinación con la estrategia social Mejora Coahuila, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de continuar desarrollando proyectos que beneficien a la población y fortalezcan el desarrollo de las comunidades en todo el estado.