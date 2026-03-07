Contactanos
Coahuila

Arranca Carlos Villarreal obras por más de 4.6 millones en la colonia el Campanario

Obras del plan Prendamos Monclova buscan rescatar espacios públicos, fomentar la convivencia familiar y mejorar la infraestructura comunitaria.

Por Adriana Cruz - 07 marzo, 2026 - 02:02 p.m.
Arranca Carlos Villarreal obras por más de 4.6 millones en la colonia el Campanario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monclova, Coah. - Con una inversión superior a los 4.6 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por Carlos Villarreal, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la plaza y la cancha, así como a la construcción de la Casa de la Colonia en el sector Campanario. Estas obras forman parte del plan de inversión Prendamos Monclova, enfocado en mejorar la infraestructura comunitaria de distintos sectores de la ciudad.

      Durante el arranque de los trabajos se destacó que estas acciones buscan rescatar espacios públicos y crear áreas dignas para la convivencia familiar, la práctica del deporte y la realización de actividades comunitarias. Con estas mejoras se pretende fortalecer el tejido social y ofrecer a los habitantes de la colonia lugares seguros y adecuados para el desarrollo de la vida comunitaria.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      Autoridades municipales señalaron que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia de inversión en infraestructura urbana que se está implementando en distintos puntos de Monclova, priorizando obras que impacten directamente en la calidad de vida de las familias.

      Coordinación con Mejora Coahuila

      Asimismo, se destacó que estas acciones se realizan en coordinación con la estrategia social Mejora Coahuila, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de continuar desarrollando proyectos que beneficien a la población y fortalezcan el desarrollo de las comunidades en todo el estado.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados