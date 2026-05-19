Vecinos piden más vigilancia tras accidente en Frontera

Vecinos de la colonia Elsa Hernández solicitaron mayor vigilancia y medidas preventivas en el cruce de las calles Francisco Murguía y Miguel Hidalgo, luego de que un automóvil terminara incrustado dentro de una vivienda tras un aparatoso accidente registrado la noche del lunes.

El fuerte impacto provocó alarma entre habitantes del sector, quienes aseguraron que este tipo de percances son recurrentes debido a que automovilistas continúan circulando a exceso de velocidad pese a la existencia de bordos y señalamientos viales, incluso cuando hay tres bordos antes de llegar a la curva.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Mario Alberto Sánchez Reina, de 68 años y vecino de la Zona Centro de Frontera, conducía un Ford Fusion color gris cuando presuntamente no respetó el señalamiento gráfico de alto y perdió el control del volante, proyectándose directamente contra una vivienda.

La unidad abrió un enorme boquete en la estructura del domicilio y lanzó fragmentos de concreto hacia el interior de la casa, causando momentos de angustia entre quienes se encontraban dentro al momento del accidente.

Nancy Sandoval, vecina del sector, indicó que los accidentes en ese punto son constantes y que incluso la vivienda afectada ya ha sufrido daños en repetidas ocasiones. "Seis veces que le dañan al vecino... pasan a exceso de velocidad los carros", comentó.

La residente aseguró que, aunque existen bordos, muchos conductores no disminuyen la velocidad. "Sí pasan muy rápido con todo y los bordos", señaló.

Asimismo, pidió mayor presencia de las autoridades para prevenir nuevos accidentes ya que estos son recurrentes, señaló que los vecinos consideran necesaria mayor vigilancia vial en la zona.

Tras el accidente, elementos de Seguridad Pública y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras correspondientes, mientras se evaluaban los daños ocasionados en la propiedad afectada.