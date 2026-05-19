Escuelas de Frontera enfrentan problemas eléctricos por altas temperaturas

Las altas temperaturas que se registran en la región centro de Coahuila comienzan a generar afectaciones en planteles educativos de Frontera, donde además de reportarse fallas en el cableado eléctrico, algunas escuelas han solicitado ajustes en los horarios de clases para proteger la salud de los estudiantes.

El director de Educación municipal, Félix Rodríguez Ramos, informó que recientemente se atendió un reporte por problemas en el sistema eléctrico de la escuela primaria Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, situación que se complicó debido al incremento en el uso de aparatos eléctricos para mitigar el calor.

Indicó que otros planteles también han manifestado inquietud por las condiciones climáticas extremas y han cuestionado la posibilidad de modificar horarios escolares ante temperaturas que desde temprana hora ya superan los 35 grados centígrados.

Rodríguez Ramos explicó que la Secretaría de Educación Pública mantiene criterios flexibles para atender estas situaciones y priorizar la salud de los alumnos. "La SEP ha determinado medidas ante las altas temperaturas, como evitar eventos al aire libre y valorar ajustes en los horarios cuando desde las 7 de la mañana ya se registran 35 grados", señaló.

Entre las acciones contempladas se encuentra permitir la salida más temprana en el turno matutino o retrasar el ingreso en el turno vespertino para evitar la exposición de los estudiantes durante las horas de mayor intensidad solar.

El funcionario reiteró que cada caso es evaluado de manera particular, dependiendo de las condiciones de infraestructura y temperatura en cada institución educativa, buscando siempre salvaguardar el bienestar de los alumnos y personal docente.