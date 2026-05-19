Fabricará la General Motors Ramos Chevrolet Grove y Aveo

SALTILLO, COAH.- El nuevo proyecto de ensamble anunciado por General Motors de México para su complejo de Ramos Arizpe representa un impulso significativo para la industria automotriz de Coahuila y confirma la confianza de la compañía en la capacidad productiva del estado, señaló el Secretario de Economía, Luis Olivares, quien confirmó la noticia en el estado.

La empresa automotriz dio a conocer que a partir de 2027 iniciará la producción del Chevrolet Groove en la planta coahuilense y posteriormente integrará el ensamblaje del Chevrolet Aveo, modelo que se mantiene entre los más comercializados del país.

Este plan forma parte de la inversión de mil millones de dólares anunciada por GM en enero de 2026 para fortalecer sus operaciones en México y contempla alcanzar una producción aproximada de 80 mil unidades anuales hacia el año 2030.

Luis Olivares destacó que la decisión de la compañía fortalece el posicionamiento de Coahuila como uno de los estados líderes en manufactura automotriz y generación de empleo especializado. "El anuncio confirma que Coahuila continúa siendo un destino estratégico para las inversiones industriales gracias a su infraestructura, mano de obra calificada y competitividad", expresó.

El proyecto fue presentado en Toluca, Estado de México, durante un evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubon, donde directivos de General Motors subrayaron la relevancia de producir vehículos dirigidos específicamente al mercado nacional.

Paco Garza, Presidente y Director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe, afirmó que la estrategia permitirá fortalecer la producción local en segmentos de alta demanda. "Es una iniciativa creada en México para atender las necesidades del consumidor mexicano, aprovechando la experiencia y capacidad instalada que existe en el país", indicó.

Añadió que la producción proyectada contribuirá a la meta nacional de incrementar la fabricación de vehículos para consumo interno en la próxima década, como parte del denominado Plan México. General Motors precisó que aprovechará la infraestructura ya existente en Ramos Arizpe, así como la experiencia técnica y operativa del personal de la planta, considerada una de las más importantes dentro de su red de manufactura.

La compañía también reconoció el respaldo del Gobierno Federal y particularmente la intervención del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para impulsar la consolidación de este proyecto, orientado a fortalecer la industria nacional y disminuir la dependencia de importaciones.

Con más de nueve décadas de operaciones en México, General Motors mantiene cuatro complejos de manufactura en el país y continúa consolidándose como uno de los actores clave del sector automotriz nacional e internacional.