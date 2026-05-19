Fiscalía fortalece comunicación y seguridad con hoteleros en Carbonífera

La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, sostuvo una reunión con hoteleros de toda la Carbonífera, con el objetivo de reforzar la coordinación en materia de seguridad.

El encuentro, encabezado por el delegado Diego Garduño Guzmán, contó con la participación de aproximadamente 35 representantes del sector hotelero, además de mandos policiacos y autoridades estatales.

Como resultado de la reunión, se acordó implementar un sistema de contacto inmediato a través de grupos seguros de WhatsApp, lo que permitirá mejorar la comunicación y agilizar los reportes ciudadanos relacionados con hechos delictivos o situaciones de riesgo en la cuenca Carbonífera.

En el encuentro también participaron corporaciones como PAR, GREC, PCC y AIC, quienes junto al Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández, mantienen comunicación directa para atender de manera más eficiente los temas de seguridad que afectan a la región.

Los hoteleros destacaron la importancia de contar con canales de comunicación confiables y rápidos, ya que su actividad económica depende en gran medida de la tranquilidad y confianza de los visitantes.

La medida busca generar un entorno más seguro para el turismo y la inversión en la zona.

Con este acuerdo, la Fiscalía reafirma su compromiso de trabajar de manera conjunta con la sociedad y el sector empresarial, fortaleciendo la prevención y reacción ante cualquier eventualidad.

La estrategia representa un paso importante hacia la construcción de una red de seguridad más sólida en la Región Carbonífera.