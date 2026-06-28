Celebran en Múzquiz sexta Marcha Pride

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad LGBTQ+ celebró con éxito la sexta edición de la Marcha del Orgullo (Pride) en el municipio de Múzquiz, evento que reunió a familias y ciudadanos en una jornada de inclusión, respeto y diversidad. La marcha fue organizada por integrantes del comité y concluyó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se presentó un espectáculo de transformismo con imitaciones de artistas de talla internacional y se develó una mariposa como símbolo de transformación, libertad e inclusión.

Diego Ibarra, conocido como "Niky Lauren", agradeció el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez para la realización del evento, al destacar que se desarrolló en un ambiente completamente familiar y con espacios de respeto para la comunidad LGBTQ+. Durante su mensaje, la presidenta municipal afirmó que el Gobierno de Múzquiz 2025-2027 mantiene su compromiso de apoyar a toda la ciudadanía, al señalar que todas las personas merecen vivir con igualdad y respeto. Como parte de las actividades también se llevó a cabo la coronación de la corte Pride 2026, resultando electos como Rey el joven Héctor Ezequiel Garivay Salazar y como Reina Yessica Yajaira Cárdenas Ibarra. Los organizadores destacaron la respuesta de la comunidad y reiteraron que la Marcha del Orgullo se ha consolidado como un espacio para promover la inclusión, la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad en el Pueblo Mágico de Múzquiz.