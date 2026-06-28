Llega Topo Muzquense a rescate en Venezuela

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El brigadista muzquense Armando López Guerrero, integrante de la brigada Topos Azteca encabezada por Héctor "Chino" Méndez, llegó este domingo a Venezuela para participar en las labores de rescate derivadas de los sismos registrados en ese país.

Alrededor de las 17:00 horas de Venezuela, equivalentes a las 15:00 horas de Múzquiz, López Guerrero se comunicó con su esposa, Patricia Rivera, para informarle que arribó sin contratiempos al lugar donde se desarrollan las tareas de búsqueda.

Acciones de la brigada Topos Azteca

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, el rescatista se incorporará a los trabajos encaminados a localizar posibles sobrevivientes que pudieran permanecer atrapados bajo los escombros tras el fenómeno natural.

Los sismos registrados en Venezuela afectaron a miles de familias, por lo que brigadistas y cuerpos de auxilio mantienen operativos de rescate y asistencia en las zonas impactadas.

Armando López Guerrero partió de Múzquiz el pasado jueves 25 de junio con destino a Venezuela para sumarse a las acciones de apoyo humanitario en el país sudamericano.

Compromiso y deseo de su familia

Se prevé que el integrante de la brigada permanezca durante 30 días en la denominada "hora cero" de la emergencia.

Su esposa, Patricia Rivera, expresó su deseo de que Dios lo proteja durante esta misión, la cual, afirmó, él siempre ha considerado una forma de servir a la humanidad.