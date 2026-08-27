Dos trabajadores lesionados en mina Marlene: autoridades investigan

Autoridades municipales investigan las condiciones de operación y medidas de seguridad de la mina Marlene, propiedad de Minbar, luego de que dos trabajadores resultaran lesionados por un desprendimiento ocurrido en el interior del complejo.

El alcalde informó que uno de los trabajadores, identificado como Cristian Maurilio Ayala, sufrió las lesiones de mayor consideración y sería intervenido quirúrgicamente en un hospital privado de Monclova.

Explicó que el accidente ocurrió durante la noche y que elementos de Protección Civil acudieron al llamado de emergencia. Los trabajadores fueron localizados más allá de Tanque Nuevo y trasladados para recibir atención médica.

De acuerdo con la información difundida inicialmente, Ayala presentó lesiones graves en una pierna, mientras que otro trabajador, identificado como Eduardo López López, sufrió posibles fracturas después de que su casco resultara dañado durante el accidente.

El Alcalde señaló que el Municipio revisará la situación legal de la unidad minera, debido a que, durante la atención de la emergencia, se solicitó la licencia de funcionamiento, pero ésta no fue presentada. "De entrada, si no se tiene una licencia de funcionamiento, si no hay la autorización por parte de Protección Civil de operar, donde tengan todos los requisitos, precisamente para minimizar riesgos", explicó.

Actualmente, personal de Protección Civil y Seguridad Pública realiza una inspección en el sitio para determinar con qué permisos cuenta la empresa y verificar las condiciones en las que opera.

Agregó que otro elemento que llamó la atención de las autoridades es que los trabajadores lesionados no contaban con seguridad social, situación que podría derivar en inspecciones más amplias a este tipo de establecimientos.

Aseguró que el Ayuntamiento permanecerá atento a la evolución de los trabajadores y ofreció apoyo a sus familias en caso de requerirlo.

La investigación municipal continuará para determinar si la mina cuenta con las autorizaciones correspondientes y si cumplía con las medidas de seguridad necesarias al momento del accidente.