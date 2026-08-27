Entregas de útiles escolares y alimentos en Sabinas

SABINAS, COAH.- A través del Programa Mejora Coahuila, apoyando a un promedio de 35 mil familias en la Región Carbonífera, informó el coordinador regional, Federico Quintanilla Riojas.

Anunció que, en los próximos días, arrancará la entrega de útiles escolares, uniformes y calzado, además de nuevos programas que dará a conocer el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Recordó que el año anterior la población aprovechó bien el esquema de minisplits y se busca ampliar la cobertura también este año.

Sobre otros apoyos, dijo que ya inició la entrega de huevo y leche como parte del programa alimentario, que también se ampliará, y que la tarjeta de la salud está disponible.

No obstante, se activará el programa "La Mera Mera", muy solicitado por la ciudadanía, así como la entrega de despensas en cada uno de los municipios.

Precisó que actualmente se atiende a 35 mil familias en los cinco municipios de esta cuenca y el objetivo es aumentar el padrón de beneficiarios en los próximos meses.