Hugo N. intenta suicidio tras celos en Múzquiz: ingirió 50 pastillas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 27 años fue atendido en el IMSS de esta ciudad, luego de ingerir 50 pastillas, entre naproxeno y paracetamol, en un aparente intento de suicidio, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Los hechos, se registraron en la calle Anacuas del fraccionamiento Las Misiones, a donde se desplazaron elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública.

El hombre al ser atendido en el nosocomio y ser cuestionado por las autoridades policiacas, narró que, un día anterior, alrededor de las 17:00 horas, llegó a su domicilio y sostuvo una discusión con su pareja por celos, luego de observar mediante las cámaras instaladas en su vivienda que ella se tomaba fotografías.

De acuerdo con su declaración, posteriormente la mujer se retiró del domicilio y él ingirió 30 pastillas de naproxeno y 20 de paracetamol, en total, 50 tabletas.

Al paso de las horas, presentó un fuerte dolor abdominal por lo que recibió atención médica en el Seguro Social, siendo atendido en el área de urgencias por los médicos de guardia, estableciendo como diagnóstico gastritis secundaria dado a un intento de suicidio.

El reporte fue turnado a la Fiscalía General del Estado para que tomara conocimiento de los hechos. Hugo N., originario de Múzquiz, es obrero y tiene su domicilio en la colonia Las Misiones.