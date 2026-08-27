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Coahuila

Refuerzan fumigación para prevenir dengue, zika y chikungunya en Villa Unión

Realizan labores preventivas en un jardín de niños y una unidad médica rural del ejido La Luz.

Por Alberto Ibarra Riojas - 27 agosto, 2026 - 03:57 p.m.
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      VILLA UNIÓN, COAH. – Una jornada de fumigación se llevó a cabo en el Jardín de Niños José Hernández Ibarra y en la Unidad Médica Rural del ejido La Luz, con el propósito de disminuir la presencia de mosquitos y prevenir enfermedades entre los habitantes de esta comunidad.

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      Los trabajos se realizaron principalmente en espacios donde diariamente acuden niñas, niños y familias, por lo que este tipo de acciones buscan reducir la posibilidad de que se presenten enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue, zika y chikungunya.

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      Acciones de la autoridad

      En la jornada participaron la coordinadora de Salud Rural, Iris Quintero, y la coordinadora de Salud Urbana, Aydee Zamora, quienes dieron seguimiento a las labores preventivas realizadas en ambos puntos del ejido.

      Para los habitantes, mantener estos espacios libres de mosquitos es importante; sin embargo, la prevención también comienza desde casa. La eliminación de agua acumulada en patios, cacharros y recipientes puede ayudar a evitar criaderos y disminuir la presencia de estos insectos en la comunidad.

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      Recomendaciones a la población

      Las autoridades exhortaron a la población a mantener limpios sus patios y eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, como parte de las medidas para reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por mosquitos.

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