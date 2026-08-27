Adultos mayores de Villa Unión disfrutan convivencia en Candela

VILLA UNIÓN, COAH. – Una jornada llena de convivencia, alegría y buenos momentos disfrutaron adultos mayores de Villa Unión durante una visita al Pueblo Mágico de Candela, donde recorrieron algunos de sus lugares más emblemáticos y posteriormente compartieron un día de campo.

La actividad se realizó en el marco de Agosto, Mes del Adulto Mayor, y contó con la colaboración del DIF de Guerrero. Durante el recorrido, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer parte de los atractivos de Candela y disfrutar de un espacio diferente, acompañado de convivencia y compañerismo.

La jornada se realizó en el marco del Mes del Adulto Mayor, promoviendo la convivencia.

En esta jornada también estuvieron presentes el alcalde de Guerrero, Mario Cedillo Infante, y su esposa, Ana Lilia Jiménez, así como el alcalde de Candela, Fernando Juárez, y su esposa, Esmeralda Flores, quienes acompañaron parte de la actividad y brindaron facilidades y atención al grupo visitante.

La organización de la convivencia estuvo a cargo del equipo del DIF de Villa Unión, encabezado por su presidenta honoraria, Martha Garza, quienes prepararon la actividad con motivo del Mes del Adulto Mayor.

El alcalde de Guerrero y su esposa acompañaron a los adultos mayores en la actividad.

Para los participantes, este tipo de encuentros representan una oportunidad para salir de la rutina, convivir y seguir creando recuerdos en compañía de amigos y familiares.

La jornada también sirvió para reconocer la experiencia, fortaleza y sabiduría de los adultos mayores, quienes continúan siendo una parte fundamental de las familias y de la comunidad.

La presidenta del DIF de Villa Unión destacó la importancia de estos encuentros para los mayores.

Entre recorridos, convivencia y un día de campo, los asistentes disfrutaron de una celebración dedicada especialmente a ellos.