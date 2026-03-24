Camión Torton queda al borde de un puente tras aparatoso percance en la carretera Múzquiz–Boquillas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparatoso percance vehicular se registró la tarde de este martes sobre la carretera estatal número 20, en el tramo Múzquiz–Boquillas del Carmen, a la altura del kilómetro 98, cerca del paraje conocido como La Babia. El incidente dejó como saldo dos personas lesionadas y una unidad de carga severamente dañada.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de dos transportistas que viajaban en dirección de sur a norte con destino a la mina La Encantada. Ambos se desplazaban a bordo de un camión tipo torton cargado con barrenas cuando, por causas aún no precisadas, el conductor perdió el control del volante.

El accidente ocurrió en la carretera estatal número 20, cerca de La Babia.

Esta situación provocó que la pesada unidad saliera del camino y quedara peligrosamente al borde de un puente con una caída aproximada de 20 metros. A pesar del riesgo, el camión no terminó en el fondo del barranco, evitando así una tragedia mayor.

Los transportistas se dirigían a la mina La Encantada cuando ocurrió el percance.

Elementos de auxilio acudieron rápidamente al lugar, donde brindaron atención a los dos ocupantes del vehículo. Debido a las lesiones que presentaban, ambos fueron trasladados de forma inmediata a bordo de la ambulancia de la caseta Los Pintos hacia un nosocomio de la ciudad para su valoración médica.

Las autoridades investigan las causas del accidente mientras se retira el camión.

Autoridades continúan investigando las causas del accidente, mientras que la zona permanece bajo resguardo durante las maniobras para retirar la unidad y evitar nuevos incidentes en este transitado tramo carretero.