Automovilista pierde control y choca en Múzquiz: granizada sorprende

Un automovilista que intentaba llegar rápidamente a su destino para resguardarse de la granizada registrada en Múzquiz, terminó protagonizando un percance en el sector norte de la cabecera municipal.

Este hecho ocurrió en el estacionamiento de una refaccionaria ubicada sobre la calle Presidente Juárez y Manuel Acuña, donde la persona que conducía un vehículo compacto, perdió el control de su vehículo debido a la prisa por escapar del fenómeno meteorológico.

Sin embargo, el automóvil se impactó contra un objeto fijo y posteriormente contra una traila estacionada en el lugar donde por fortuna no se encontraban personas cerca.

El incidente ocurrió en el estacionamiento de una refaccionaria en Múzquiz.

Testigos señalaron que la caída de granizo sorprendió a los habitantes, generando condiciones de riesgo para quienes transitaban por las calles, tanto que, quien conducía este coche, al intentar acelerar su marcha para evitar quedar atrapado en la tormenta de hielo, no logró maniobrar adecuadamente y terminó colisionando.

Testigos reportan que la granizada sorprendió a los conductores en la zona.

Las autoridades exhortan a la población a mantener la calma durante fenómenos meteorológicos de este tipo y evitar conducir a exceso de velocidad, recordando que la seguridad debe prevalecer sobre la prisa por llegar a un destino.