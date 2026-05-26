Granizada sorprende a muzquenses

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tarde de este martes, una fuerte granizada sorprendió a los habitantes del Pueblo Mágico de Múzquiz, al registrarse caída de hielo sin precipitaciones pluviales.

Minutos después, la lluvia se hizo presente en la cabecera municipal, generando asombro entre la comunidad que presenció el fenómeno meteorológico.

Detalles confirmados

De acuerdo con los reportes, en sectores como el barrio El Colorín, La Cascada y la colonia Las Aves, se registró granizo de entre 2 y 3 centímetros de diámetro, clasificado meteorológicamente como granizo grande.

Las imágenes compartidas por vecinos reflejaron la intensidad del evento, que cubrió calles y patios en cuestión de minutos.

Las autoridades locales informaron que no reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración, pese a la magnitud de la granizada. El fenómeno se limitó a la caída de hielo y lluvia posterior, lo que permitió que la situación se mantuviera bajo control en la cabecera municipal.

Acciones de la autoridad

El director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, recordó que actualmente es temporada de huracanes, presentándose remanentes de lluvias en esta región motivo por el cual, exhortó a la ciudadanía a mantenerse resguardada en lugares seguros durante precipitaciones pluviales o tormentas eléctricas. Asimismo, pidió estar atentos a los boletines oficiales emitidos por la dependencia para prevenir riesgos.

Finalmente, se reportaron únicamente cables desprendidos de postes en la calle Victoria y Allende, así como en el cruce de Hidalgo y Colegio Militar. Protección Civil aseguró que se continuará con el monitoreo de las condiciones climatológicas para garantizar la seguridad de los habitantes de Múzquiz.