Accidente en la Saltillo-Monterrey deja a un adulto mayor herido

Ramos Arizpe, Coahuila.- La noche del lunes, una camioneta tipo pickup volcó cuando circulaba sobre la carretera Saltillo–Monterrey, a la altura del parque industrial 360, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad por causas aún desconocidas.

Detalles del accidente en la carretera Saltillo-Monterrey

Al arribar los cuerpos de emergencia, la unidad se encontraba completamente volcada sobre el toldo. En el interior viajaban dos personas de la tercera edad. Uno de ellos, un hombre de 81 años, quien presentó un traumatismo craneoencefálico leve, por lo que fue trasladado al Hospital General en código amarillo. Su acompañante, una mujer de 72 años, resultó ilesa.

Atención médica para el adulto mayor lesionado

La mujer relató a los paramédicos que avanzaban con normalidad cuando, repentinamente, sintieron que la camioneta se desestabilizó. Dijo desconocer si una llanta ponchada pudo ser la causa de la pérdida de control.

Testimonio de la acompañante sobre el incidente

Por su parte, paramédicos de Protección Civil brindaron la atención inicial y se encargaron del traslado del lesionado. Mientras elementos de tránsito tomaron conocimiento del accidente.