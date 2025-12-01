Carlos Villarreal presenta su informe de gobierno en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal presentó su Primer Informe de Gobierno ante las y los integrantes del Cabildo, durante una Sesión Extraordinaria en la que subrayó que, durante este primer año, se concretó una inversión histórica superior a 700 millones de pesos en seguridad, infraestructura, programas sociales, imagen urbana y desarrollo económico, producto del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

El alcalde destacó que los avances alcanzados responden a un modelo de administración basado en coordinación, eficiencia y visión de futuro. Señaló que el Gobierno Municipal trabaja en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, siguiendo cinco ejes estratégicos que guían el desarrollo de la ciudad: seguridad, infraestructura, imagen urbana, programas sociales y desarrollo económico.

Carlos Villarreal destaca inversión histórica en su informe

En su mensaje, llamó al Cabildo a mantener el trabajo en equipo, con respeto y unidad, para continuar llevando a Monclova al siguiente nivel: "Les agradezco su compromiso y su trabajo durante este año. Lo que presentamos hoy no es un logro individual, es el esfuerzo de miles de monclovenses que todos los días le ponen corazón a lo que hacen. Monclova se sigue prendiendo con trabajo en equipo y cercano a la ciudadanía", expresó.

Asimismo, reiteró que la ciudad avanza gracias a la suma de esfuerzos entre el Municipio, el Estado y la ciudadanía, y afirmó que la administración continuará impulsando proyectos que fortalezcan el crecimiento económico, la seguridad y la calidad de vida. "En este 2025, trabajando en equipo, arrancamos el motor del cambio", señaló.

Cabildo aprueba por unanimidad el informe de Carlos Villarreal

Durante la sesión, las y los integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad el informe y reconocieron el trabajo de la administración municipal, especialmente en obra pública, desarrollo económico y fortalecimiento de la seguridad.

El Primer Informe reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de consolidar una ciudad más segura, moderna y con mejores oportunidades para todas las familias, en coordinación y equipo con el Gobierno del Estado.