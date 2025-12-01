Trabajadores de AHMSA en Monclova exigen intervención del gobierno

A más de tres años del cierre de operaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), trabajadores afectados presentaron un pliego petitorio en el que exigen la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno para atender la crisis laboral que mantiene sin ingresos a más de 10 mil familias de la Región Centro.

En el documento, responsabilizan a la administración encabezada por Alonso Ancira del colapso de la empresa, el cual derivó en la suspensión de salarios, prestaciones y seguridad social, además del impacto económico en Monclova y municipios aledaños.

Demandas de extrabajadores de AHMSA

Entre los principales puntos del pliego, los extrabajadores solicitan que el Gobierno Federal cubra los salarios y percepciones pendientes, con la recuperación de dichos recursos a través de la venta de activos de la empresa.

También piden que el síndico del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera, suspenda la venta de activos de AHMSA y detenga los pagos millonarios al personal esencial.

En materia de seguridad social, exigen que el Instituto Mexicano del Seguro Social tome como referencia los últimos cinco años de producción para el cálculo de las pensiones por cesantía, que se otorguen las pensiones por incapacidad por desgaste físico, y se realicen nuevas valoraciones médicas a quienes les fueron negadas.

Solicitan además que el IMSS entregue por escrito las resoluciones donde se expliquen las causas de las negativas de pensión.

Impacto en la comunidad por el cierre de AHMSA

Otra de las demandas es la atención a las familias de más de 70 trabajadores fallecidos desde el cierre de la acerera.

Los extrabajadores informaron que ya realizaron una marcha de Monclova a Saltillo sin obtener respuesta y anunciaron que preparan una nueva movilización hacia la Ciudad de México para exigir soluciones directas por parte de las autoridades.