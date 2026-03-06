En Ramos Arizpe Dos accidentes dejan 19 lesionados en carretera antigua a Monclova

Ramos Arizpe, Coah.– Durante la noche del jueves y las primeras horas de este viernes se registraron dos accidentes vehiculares sobre la carretera antigua a Monclova, en Ramos Arizpe, los cuales dejaron como saldo al menos 19 personas lesionadas y movilizaron a corporaciones de emergencia.

El primer percance ocurrió cerca del Parque Industrial Finsa, cuando una camioneta Chevrolet se estrelló contra un camión nodriza que se encontraba estacionado sobre la vialidad. Según los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control, lo que provocó el fuerte impacto contra el pesado vehículo.

Tras el choque, paramédicos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para auxiliar a los ocupantes de la camioneta. Cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital de la región para recibir atención médica; dos de ellas fueron reportadas con estado de salud delicado.

Detalles confirmados

Horas más tarde, durante la madrugada, se registró un segundo accidente en la misma carretera. En este caso, una unidad tipo van utilizada para el transporte de personal invadió el carril contrario y terminó impactándose de frente contra un automóvil Nissan Sentra.

En la van viajaban alrededor de 15 trabajadores que se dirigían a sus labores, quienes resultaron con lesiones leves. Sin embargo, el conductor del automóvil particular sufrió heridas de mayor consideración, luego de golpearse la cabeza contra el parabrisas a causa del impacto.

Acciones de la autoridad

Elementos de emergencia y autoridades acudieron a ambos puntos para atender a los lesionados y realizar las labores correspondientes, mientras que las causas de los accidentes serán determinadas mediante las investigaciones de las autoridades viales.