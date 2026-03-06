Explosión por acumulación de gas deja a un hombre lesionado y provoca daños en plaza comercial de Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - Un estallido provocado presuntamente por la acumulación de gas sacudió la tranquilidad de vecinos del fraccionamiento Villa Bonita, al norte de Saltillo, durante la madrugada de este viernes, dejando como saldo un hombre gravemente lesionado y daños materiales en diversos inmuebles.

El incidente ocurrió poco después de las 02:00 horas en un departamento ubicado en la planta alta de una plaza comercial situada sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Habitantes de la zona reportaron haber escuchado un fuerte estruendo que los despertó abruptamente y generó alarma entre quienes residen cerca del lugar.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para acordonar el área y evitar riesgos a los curiosos, mientras que bomberos iniciaron maniobras para controlar el incendio derivado de la explosión.

Dentro del inmueble se encontraba Leo N, un hombre de origen coreano de 51 años, quien logró sobrevivir pese a la magnitud del estallido. El afectado sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, espalda y piernas.

Socorristas brindaron atención inmediata al lesionado en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia a una clínica privada, donde su estado de salud fue reportado como delicado, aunque estable.

De acuerdo con las primeras inspecciones realizadas por bomberos, la explosión habría sido causada por una acumulación de gas en el área de lavandería que comparten los departamentos del complejo. La onda expansiva dañó al menos tres departamentos adicionales, cuatro locales comerciales y una tienda de conveniencia.

Personal de Protección Civil acudió también al sitio para evaluar las condiciones estructurales del inmueble y determinar si el edificio puede seguir siendo utilizado o si representa un riesgo para quienes habitan o trabajan en el lugar.