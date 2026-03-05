Nuevas inversiones en Monclova: tres empresas analizan su llegada

Al menos tres empresas mantienen interés en instalarse en Monclova y la región Centro, las cuales en los próximos meses podrían confirmar su llegada, luego de analizar los espacios con los que se cuentan y las condiciones para establecer sus operaciones.

Roberto Garza, CEO de Grupo Capital Industrial, mencionó que a pesar de la situación que se vive con Altos Hornos de México y el clima que se vive a nivel mundial con aplicación de aranceles se mantiene el interés de las empresas por instalarse en la región e iniciar con su producción.

Señaló que durante el pasado mes de febrero se tuvo acercamiento con tres empresarios, dos del ramo automotriz y uno del metalmecánico, quienes analizan las posibilidades de concretar su inversión. Indicó que por parte del grupo empresarial ya se presentaron las propuestas a las diversas firmas interesadas en instalarse en la región, por lo que únicamente están en espera de una respuesta.

Se espera que en un plazo aproximado de dos meses se tome una decisión definitiva y se informe sobre su llegada a la región. El empresario destacó que la región se sigue preparando para recibir nuevas inversiones, por lo que continuarán impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura industrial y la diversificación económica.

Es por ello continúan con el desarrollo del Parque Industrial Aeropuerto, para contar con nuevas opciones para la llegada de nuevas empresas, por lo que dijo que próximamente comenzarán a observarse avances en la habilitación de vialidades dentro de este parque instalado en el municipio de Frontera.