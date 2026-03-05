Banca Afirme solicita documentos en concurso de AHMSA

Dentro del proceso de concurso mercantil de AHMSA, las empresas Banca Afirme y Almacenadora Afirme solicitaron al juzgado copias certificadas de diversos documentos que forman parte del expediente judicial relacionado con la siderúrgica.

El escrito fue presentado por su representante legal, Diego Mora-Jensen Garza, quien pidió formalmente al juez la expedición de copias certificadas de actuaciones relevantes dentro del proceso, con el objetivo de utilizarlas en otros procedimientos legales vinculados con el caso.

Entre los documentos solicitados destacan la autorización del procedimiento especial para la venta de bienes de la empresa, resoluciones del juzgado relacionadas con dicho proceso y las bases de la subasta de activos presentadas por el síndico del concurso mercantil.

Asimismo, se solicitaron copias del plan de reactivación de AHMSA presentado recientemente, así como informes sobre la descalificación de algunos participantes en el proceso de subasta y las resoluciones emitidas tras las impugnaciones correspondientes.

La solicitud forma parte de las acciones legales que diversos acreedores mantienen dentro del concurso mercantil de la acerera, en medio del proceso para la eventual venta de activos y la posible reactivación de la empresa.