Gobierno Federal podría intervenir en AHMSA tras suspensión de subasta

Tras la suspensión de la primera subasta de Altos Hornos de México, el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que si no surge una solución desde la iniciativa privada, el Gobierno Federal deberá analizar mecanismos para intervenir y reactivar la siderúrgica, incluso mediante una eventual requisa.

El mandatario estatal señaló que, ante la magnitud económica y social que representa la acerera para la región Centro, es necesario que se tomen decisiones de fondo en caso de no existir un inversionista dispuesto a participar en el proceso.

Señaló que es necesario mantener la confianza de que la venta de AHMSA se concrete en las próximas etapas de la subasta y confiar en lo que declaró la Presidenta de la República, sobre el apoyo para resolver el conflicto de la empresa, sin embargo dijo que de no existir una solución por la vía privada, se debería ver una solución.

"Es muy importante que ya se proceda a una reactivación, si no hay ningún privado que quiera entrarle, pues yo creo que el Gobierno Federal va a tener que hacer algún esquema para entrarle, por la magnitud de lo que se requiere para reactivarse y por lo que significa", indicó.

Jiménez Salinas subrayó que la federación cuenta con la capacidad financiera para enfrentar un proceso de esta naturaleza, a diferencia del estado, que carece de recursos para asumir un proyecto de tal tamaño.

Consideró que se requieren acciones extraordinarias para resolver el futuro de la acerera, debido al impacto que tiene en la economía regional y en miles de familias que dependen directa o indirectamente de la siderúrgica.

También expresó confianza en que se pueda trazar una ruta de solución con la participación del Gobierno Federal y de esta manera cumplir con el pago de los trabajadores.

Con respecto a la situación de los trabajadores tras las manifestaciones que se dieron en la visita de la Presidenta de la República, Jiménez Salinas mencionó que el gobierno mantiene una postura de apoyo y acompañamiento permanente.

"Siempre hemos sido solidarios con ellos, siempre los hemos estado apoyando a todos los grupos, porque son diferentes grupos de trabajadores y extrabajadores y vamos a seguir trabajando, estableciendo mesas de diálogo y apoyos, por lo que pueden seguir contando con nosotros sin ningún problema", indicó.