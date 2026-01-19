Piden ayuda para localizar a Jesús Rojas: desaparecido en Monclova desde el 16 de enero

Familiares solicitan el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jesús Alfredo Rojas Alarcón, de 30 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el viernes 16 de enero en el municipio de Monclova, Coahuila.

Devanhi Alarcón, hermana del joven, compartió la información mediante redes sociales con el objetivo de que el mensaje llegue a más personas y se pueda dar con el paradero de su hermano lo antes posible.

De acuerdo con los datos proporcionados, la última vez que fue visto vestía pantalón de mezclilla, playera negra, chaqueta azul, zapatos de seguridad, cachucha azul rey y mochila negra.

Descripción física: piel morena, complexión robusta, barba cerrada, estatura aproximada de 1.75 metros, peso entre 85 y 90 kilogramos, cabello corto, color negro.

La familia hizo un llamado directo al joven: "Si estás viendo esto, comunícate con nosotras, hermano. Tu familia te espera en casa".

Cualquier información que ayude a su localización puede ser reportada al teléfono 871 155 3803. Se pide a la ciudadanía compartir la información para ampliar la búsqueda.