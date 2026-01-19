Faustino Aguilar destaca la importancia del tratamiento del VIH en Monclova

MONCLOVA, COAH.- – Faustino Aguilar Arocha, titular de la Jurisdicción Sanitaria Cuarta, informó que actualmente se brinda atención y seguimiento a 132 personas diagnosticadas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la región. Esta cifra representa un acumulado de casos detectados a lo largo de varios años a los que se les garantiza el tratamiento necesario para mejorar su calidad de vida.

Aguilar Arocha señaló que, en promedio, se detectan 20 nuevos casos por año dentro de la jurisdicción, la cual abarca ocho municipios de la Región Centro. El médico destacó que el virus no distingue grupos sociales, presentándose casos en: Jóvenes desde los 18 años hasta adultos mayores.

El titular hizo hincapié en la importancia del tratamiento oportuno, aclarando que el VIH y el SIDA son condiciones distintas. Explicó que los 132 pacientes bajo control son VIH positivos y reciben medicación específica para evitar que la enfermedad evolucione a la etapa de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

"No hay una vacuna o cura definitiva, pero sí tratamientos altamente efectivos para controlar el virus y mantener a los pacientes libres de las complicaciones de la enfermedad", puntualizó el funcionario.

Además del VIH, la Jurisdicción Sanitaria mantiene vigilancia y tratamiento para otras infecciones de transmisión sexual (ITS) que son curables con medicación, tales como: Sífilis, gonorrea, Clamidia y Virus del Papiloma Humano (VPH).

Finalmente, Faustino Aguilar exhortó a la población a tener conciencia sobre los riesgos, utilizar métodos de barrera y acudir a las unidades de salud para recibir orientación o realizarse pruebas de detección, asegurando que la prevención sigue siendo la herramienta más importante para frenar los contagios.