Arrolla tren a tráiler en la carretera Los Pinos

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un aparatoso accidente se registró la tarde de este martes sobre la carretera Los Pinos, luego de que una máquina del ferrocarril chocara contra un tráiler y terminara por partir en dos la caja de la pesada unidad.

En el lugar también quedó involucrada la conductora de una camioneta Chrysler Town & Country, de 59 años, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladada al hospital Ixtlero en código amarillo para recibir atención médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de corporaciones estatales y municipales acudieron de inmediato para asegurar el área, coordinar las maniobras de retiro de los vehículos y recabar los datos que permitan esclarecer cómo ocurrió el percance. Las labores se extendieron por varios minutos debido a los daños ocasionados.