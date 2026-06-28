Accidente en El Sarape: mujer lesionada tras perder el control

SALTILLO, Coahuila.- Una mujer resultó lesionada luego de volcar el automóvil que conducía durante la madrugada de este domingo en el distribuidor vial El Sarape, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte preliminar, la conductora de un Chevrolet Matiz perdió el control de la unidad al llegar a la bifurcación hacia el periférico Luis Echeverría Álvarez y Paseo de la Reforma. El vehículo impactó el camellón central y terminó volcado varios metros adelante.

Personas que transitaban por el lugar auxiliaron a la automovilista y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Rescatistas de la Cruz Roja utilizaron equipo hidráulico para liberarla del interior del vehículo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital ISSSTE, donde quedó internada para recibir atención médica.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el accidente habría estado relacionado con el exceso de velocidad y la posible presencia de alcohol.

Acciones de la autoridad

El caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, que realizará las investigaciones correspondientes.