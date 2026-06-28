Muere hombre tras caer frente a su casa

SALTILLO, COAH.-Un hombre de 56 años murió tras sufrir una caída al exterior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Guadacanal y Tahití, en la colonia Oceanía.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, luego de que familiares solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con sus familiares, Juan de Siberio padecía diabetes e hipertensión. Presuntamente se encontraba en estado de ebriedad cuando cayó de su propia altura, a unos metros del acceso a su vivienda.

Tras la caída, el hombre se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, por lo que sus familiares solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Comisaría de Seguridad, adscritos al Agrupamiento de Reacción Sureste (GRS), acordonaron el área para preservar la escena, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.