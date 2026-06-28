DIF Coahuila apoya a centros de rehabilitación: Liliana Salinas

SALTILLO, COAHUILA.- La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas, informó que actualmente cuatro centros de rehabilitación en el estado cuentan con certificación y que la meta es incorporar al menos otros seis al proceso, con el propósito de que, de manera gradual, todos los establecimientos que operan en la entidad cumplan los estándares nacionales.

Explicó que el Gobierno del Estado mantiene un programa de acompañamiento para que los centros residenciales conozcan y adopten los protocolos exigidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), instancia responsable de otorgar la certificación.

Detalló que en las supervisiones participan equipos multidisciplinarios integrados por personal de Salud, la Fiscalía Especializada, PRONNIF, DIF Coahuila y Protección Civil, con un enfoque preventivo y de mejora institucional.

"La intención es ver cómo los podemos ayudar para que se puedan certificar y puedan salir adelante", señaló.

Precisó que, conforme los centros cumplen los requisitos, serán integrados a un padrón que permitirá canalizar a ellos a las personas que soliciten apoyo para atender problemas de adicciones.

Añadió que algunos establecimientos han sido clausurados al detectarse irregularidades que no pueden pasarse por alto; sin embargo, enfatizó que la prioridad es brindar capacitación, orientación y acompañamiento a quienes buscan regularizarse.

La presidenta honoraria del DIF indicó que estas acciones forman parte de una estrategia estatal de prevención y atención de las adicciones que cumplirá un año en agosto próximo.

Señaló que, de manera coordinada con la Subsecretaría de Prevención y los municipios, el DIF desarrolla campañas en secundarias y preparatorias para promover una vida libre de drogas e informar a niñas, niños y adolescentes sobre las consecuencias del consumo de sustancias.

Asimismo, destacó que la estrategia contempla apoyar a quienes ya enfrentan una adicción para favorecer su rehabilitación y reinserción social con el respaldo de sus familias y redes de apoyo.

Finalmente, consideró necesario fortalecer el marco legal para la supervisión y control de los centros residenciales. Informó que en el Congreso del Estado ya se trabaja en una iniciativa que incorpora modificaciones para reforzar el cumplimiento de la normatividad y facilitar la certificación de estos espacios.