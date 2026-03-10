Agarró banqueta de rampa Vuelca abuelito y queda atrapado

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de 78 años protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada luego de perder el control de su camioneta y terminar volcado sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Los Bosques, lo que provocó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales.

El percance ocurrió alrededor de la 01:00 de la madrugada, cuando Jorge Cárdenas circulaba con dirección al poniente por dicha vialidad a bordo de una camioneta de la marca JAC.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de personas que presenciaron el accidente, el adulto mayor conducía presuntamente bajo los efectos del alcohol y a una velocidad considerable, situación que habría provocado que perdiera el control del volante.

Al pasar por el cruce con la avenida Leandro Valle, la unidad salió de su trayectoria y se proyectó primero contra la banqueta. Tras el impacto inicial, la camioneta se estrelló también contra el muro de protección que resguarda las instalaciones del COBAC 24, lo que provocó que el vehículo realizara un violento giro hasta terminar volcado sobre los carriles de circulación.

Acciones de la autoridad

Debido a la fuerza del impacto, el conductor quedó atrapado dentro de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención de rescatistas. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar auxilio al lesionado y trabajar en su liberación del interior del vehículo dañado.

Luego de varios minutos de maniobras, el septuagenario fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital de la localidad para recibir una valoración médica más completa.

Detalles confirmados

Autoridades municipales acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, tratándose de un choque contra objeto fijo que terminó en volcadura durante la madrugada.