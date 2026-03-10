Pandilleros golpean a menores en Frontera

FRONTERA, COAH.— Dos adolescentes resultaron lesionados luego de ser agredidos por un grupo de pandilleros durante la noche en calles de la colonia Occidental, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Preventiva y cuerpos de auxilio.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche en el cruce de la avenida Occidental y la avenida Lázaro Cárdenas, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y observar a varios jóvenes involucrados en una agresión.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los afectados caminaban tranquilamente con rumbo a sus domicilios cuando fueron interceptados por varios sujetos que merodeaban por la zona.

Sin mediar palabra, los agresores rodearon a los adolescentes y comenzaron a golpearlos en repetidas ocasiones, dejándolos tirados sobre la vía pública antes de escapar.

Tras el reporte ciudadano, elementos de la Policía Preventiva se trasladaron rápidamente al sitio, pero al llegar los responsables ya habían huido, por lo que implementaron un operativo de búsqueda en calles de la colonia Occidental y sectores cercanos.

A pesar del despliegue policiaco, los presuntos pandilleros no lograron ser localizados.

En el lugar también se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Ámbar, quienes brindaron atención a los jóvenes lesionados.

Los adolescentes fueron identificados como Jesús Ramón 'N', de 17 años, y Axel 'N', de 16, ambos vecinos del mismo sector donde ocurrió la agresión.

De acuerdo con la valoración médica, los menores presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque afortunadamente ninguna de las lesiones ponía en riesgo su vida.

Las autoridades recomendaron a los afectados y a sus familiares acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y así iniciar una investigación que permita identificar a los responsables.