Saltillo se une por "Tony y Paulina"

SALTILLO, COAHUILA.- La solidaridad saltillense se ha volcado en redes sociales tras el accidente que sufrió la pareja conformada por Juan Antonio "Tony" Padilla Dávila, reconocido golfista local, y su prometida Paulina Berrueto.

A pocos días de su enlace matrimonial, ambos resultaron con lesiones graves en un siniestro que ha conmovido a familiares, amigos y a la comunidad en general.

Con el objetivo de apoyar los gastos hospitalarios derivados del accidente, se lanzó la campaña "Unidos por amor y salud", una colecta que busca sumar donativos y difundir el mensaje de apoyo y esperanza. A través de diversas publicaciones, los promotores de la iniciativa invitan a la población a colaborar con aportaciones económicas y a compartir la información para ampliar el alcance de la ayuda.

En el cartel de la convocatoria se indica que las donaciones pueden realizarse a nombre de Juan Antonio Padilla Dávila, a la cuenta de NU México, con número de tarjeta 5101 2595 9420 3365 y CLABE 6381 8000 0133 907799.

"Tu generosidad puede brindarles esperanza en este momento tan difícil. Súmate con tu donación y comparte este mensaje", se lee en la invitación difundida ampliamente en redes sociales.