Deja riña dos heridos; uno en estado crítico

SALTILLO, COAHUILA.– Una riña ocurrida durante la madrugada de este domingo en la colonia Evaristo Pérez Arreola dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas en estado crítico.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:00 de la mañana, cuando vecinos reportaron al sistema de emergencias 911 que un hombre había sido atacado con un arma blanca en la cadera sobre la calle Las Palmas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde una mujer explicó que la víctima había sido trasladada por sus propios medios para recibir atención médica, por lo que los socorristas se retiraron.

De acuerdo con la testigo, el ataque se originó cuando un grupo de personas irrumpió en una vivienda marcada con el número 120, donde varios jóvenes convivían. Los agresores comenzaron a causar destrozos y atacaron a dos hombres antes de darse a la fuga.

Elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en el sector, aunque no lograron localizar a los responsables.

Horas más tarde, los servicios de emergencia atendieron un nuevo reporte sobre la calle Barcelona, donde un joven identificado como Luis Ramón, de 24 años, fue encontrado con una lesión grave en la cabeza. Se presume que también participó en la misma riña.

El herido fue trasladado de urgencia a la Clínica 2 del IMSS, donde se reporta con traumatismo craneoencefálico y estado de salud delicado.

Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables de esta agresión.