Entrega DIF Saltillo tres mil 563 lentes

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias al programa del DIF Saltillo 'Amor en Movimiento' se han entregado 3 mil 563 lentes, mejorando de manera significativa la calidad de vida de las y los saltillenses.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que con el apoyo y respaldo del alcalde Javier Díaz González, la unidad móvil de este programa continúa llegando a todos los rincones de la ciudad y zonas rurales.

"Con cada lente que entregamos estamos cambiando la vida de las personas, niñas, niños y adolescentes pueden tener un mejor desempeño en sus escuelas y las personas adultas en su día a día", dijo.

Mencionó que muchos de los beneficiarios no habían tenido la oportunidad de acceder a un examen de la vista.

"Y ahora que tenemos esta unidad móvil de Amor en Movimiento podemos llegar a cada una de esas personas que más lo necesitan, ese es nuestro principal objetivo, salir de las oficinas y acercar los servicios al interior de las colonias, barrios y ejidos de Saltillo", destacó la presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Informó que además de los lentes se han entregado mil 383 aparatos auditivos logrando que las y los beneficiarios puedan escuchar mejor y elevar con ello su calidad de vida.

Amor en Movimiento ha brindado también 3 mil 256 servicios dentales como limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones o extracciones.