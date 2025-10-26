Están en Coahuila las ciudades más seguras

SALTILLO, COAHUILA.- De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publica el INEGI, Coahuila se consolida como el estado más seguro del país, ya que nuevamente se destaca a Saltillo como la capital más segura del país, a Piedras Negras como la frontera norte con mayor percepción de seguridad, y a Torreón en la posición 16 entre las ciudades más seguras del país.

"En Coahuila tenemos de las ciudades más seguras de México! De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, Saltillo es la capital más segura del país, Piedras Negras la frontera más segura de México, y Torreón la más segura de La Laguna; todas dentro del top 16 nacional, haciendo de nuestro Estado el segundo más seguro de México. Con voluntad, coordinación y estrategia seguimos fortaleciendo la paz y la tranquilidad que se vive en Coahuila", destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el mismo informe, a nivel general, Piedras Negras figura como la segunda ciudad más segura de todo México, y Saltillo se ubicó en la séptima posición de las ciudades con mejor percepción de seguridad dentro de esta misma encuesta.

Torreón, que se colocaba en el lugar 21 de percepción de seguridad, con estrategia y cambios que mostraron cercanía y resultados con la población, avanzó a la posición número 16.

El modelo de seguridad de Coahuila mantiene el factor ciudadano como una clave del trabajo y resultados que se siguen manteniendo y mejorando.

Apenas en septiembre del presente año, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 del INEGI, Coahuila ocupó el segundo lugar nacional en percepción de seguridad.

Este logro representa la primera vez que el estado alcanza esta posición. Un 62.4 por ciento de los coahuilenses se sienten seguros en su entorno.

El mandatario estatal ha reafirmado su compromiso con las y los coahuilenses de mantener un estado seguro y blindado, con una estrecha coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, las fiscalías, la policía estatal, los municipios; así como la labor en conjunto de los tres poderes del estado.

Además, se está aplicando una cantidad histórica de recursos en la adquisición de patrullas, vehículos tácticos, equipamiento, construcción y rehabilitación de cuarteles para el Ejército y para la policía estatal, arcos de seguridad, videointeligencia, entre otros.

De la misma manera, Coahuila tiene tres de las ciudades que consideran con el mejor desempeño al Ejército en el país: Piedras Negras (1°), Saltillo (2°) y Torreón, en el lugar siete.

En la misma ENVIPE, se destaca que Coahuila tiene 2 de las ciudades que consideran con el mejor desempeño a la Policía Estatal y a sus policías municipales en el país, siendo estas Piedras Negras y Saltillo.

Manolo Jiménez Salinas felicitó a las y los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes junto a la sociedad mantienen un Coahuila seguro con mayor prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.