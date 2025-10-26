Se suma el TecNM a Carrera por la Paz Y contra las adicciones

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM-Saltillo) se unió a la Rodada y Carrera de Día de Muertos por la Paz y Contra las Adicciones, una iniciativa nacional del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) que busca fomentar la cultura de paz, el bienestar y los hábitos saludables entre la comunidad educativa.

Con entusiasmo, parte del cuerpo directivo, personal docente, administrativo y estudiantil del TecNM-Saltillo participó activamente en esta jornada deportiva que promueve la prevención del consumo de sustancias a través de la actividad física y la integración social.

El evento forma parte de una estrategia nacional respaldada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Tecnológico Nacional de México, encabezado por Ramón Jiménez López, con el propósito de fortalecer valores como el respeto, la unidad y la solidaridad en los 254 campus que conforman el sistema TecNM.

En Saltillo participaron más de 60 jóvenes de diversos planes de estudios y carreras, quienes fueron acompañados por docentes y familiares.

La directora del Instituto Tecnológico de Saltillo, Ania Sánchez, destacó la importancia de estas actividades para reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad guinda y blanco, y para consolidar espacios de sana convivencia y reflexión sobre la importancia de llevar una vida libre de adicciones.