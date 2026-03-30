En Múzquiz procesan a automovilista por homicidio culposo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ciudadano involucrado en el accidente donde perdiera la vida el joven motociclista Eduardo N fue procesado por el delito de homicidio culposo.

El impacto, ocurrido durante la madrugada del pasado domingo, provocó lesiones graves en el motociclista lo que por consecuencia le causó la muerte.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, confirmó que el presunto fue detenido en su momento para definir su situación legal.

Señaló además que, se realizaron diversos peritajes y entrevistas por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal que, permitieron integrar la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con la autoridad, el presunto responsable llevará el proceso en libertad mientras continúan las diligencias realizadas en torno a este lamentable hecho.

La Fiscalía precisó que, tras la necropsia de ley practicada al joven fallecido, se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas, en el cruce de las calles Anacuas e Hidalgo, en el barrio La Casa Azul, lo que movilizó a las autoridades policiacas.

En ese punto, el motociclista fue impactado por una camioneta, perdiendo la vida de forma instantánea, informaron en la Fiscalía.

Cabe señalar, en su momento, Jorge N., conductor de la camioneta Ford Lobo blanca modelo 2006, afirmó que, circulaba por la calle Hidalgo en vía libre cuando observó que el motociclista se desplazaba a exceso de velocidad por la arteria Anacuas.

De acuerdo a su versión, el joven se impactó contra el vehículo, sin que él pudiera evitar la colisión, mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.