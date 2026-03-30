En parroquias de la Región Carbonífera con el Domingo de Ramos inician actividades de Semana Santa 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la celebración del Domingo de Ramos dieron inicio las actividades religiosas en las parroquias de la Región Carbonífera.

En el templo del Perpetuo Socorro, en Múzquiz, el padre Manuel Guadalupe Rodríguez Chávez encabezó la tradicional bendición de las palmas en el exterior del recinto, marcando así el comienzo de una de las semanas más significativas para la comunidad católica.

Importancia del Domingo de Ramos

Durante la ceremonia, los feligreses participaron en una procesión sobre la calle Adolfo E. Romo, cruce con Félix U. Gómez, ingresando al templo donde los asistentes continuaron la celebración con la santa misa oficiada por el sacerdote, quien destacó la importancia espiritual de este día para los creyentes.

El padre Rodríguez Chávez recordó a los presentes que el Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En esta ocasión, la representación del creador estuvo a cargo del joven muzquense Ismael Palacios, quien encabezó el recorrido portando los símbolos característicos de esta tradición.

Continuación de las actividades religiosas

El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa, considerada por los cristianos como la última etapa de la Cuaresma y la antesala de la Pascua.

En la mayoría de las iglesias, esta fecha se celebra con la bendición y distribución de palmas o ramas de árboles, evocando la manera en que Jesús fue recibido por el pueblo en su llegada a Jerusalén.

Las actividades religiosas continuarán este lunes en las distintas parroquias católicas de la región, donde los sacerdotes llevarán a cabo diversas liturgias que forman parte del calendario de Semana Santa, invitando a la comunidad a participar en estos días de reflexión y fe.