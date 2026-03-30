Aves migratorias llegan al río Monclova: un fenómeno natural

Diversas especies de aves migratorias han comenzado a hacer presencia en el río Monclova, donde algunas permanecerán durante varias semanas debido a las temperaturas cálidas que ya se registran en la región.

Otras continuarán su trayecto hacia destinos como Estados Unidos y Canadá, como parte de sus rutas naturales de desplazamiento.

Miembros del colectivo "Volviendo al Río Monclova", compartieron algunas fotografías de diferentes especies de aves que se muestran en las aguas del cauce natural, aunque algunos en zonas un poco contaminadas.

El río Monclova ha sido, históricamente, un punto de paso para estas especies mucho antes de la fundación de la ciudad. No obstante, el entorno ha cambiado significativamente con el paso del tiempo. Hoy en día, las aves encuentran en su ruta un afluente que, en lugar de ofrecer aguas limpias como en el pasado, contiene en gran parte descargas de drenaje.

A pesar de estas condiciones, las aves continúan utilizando este espacio como parte de su recorrido migratorio.

El río Monclova ha sido un punto de paso histórico para aves migratorias.

El río Monclova ha sido un lugar clave para las aves migratorias durante siglos. Este afluente ha proporcionado un espacio vital para las aves que buscan refugio y alimento durante sus largos viajes. Sin embargo, la contaminación ha afectado la calidad del agua y el hábitat de estas especies.

A pesar de la contaminación, las aves siguen utilizando el río Monclova.

A pesar de las condiciones adversas, las aves migratorias siguen llegando al río Monclova. Esto resalta la resiliencia de estas especies y su capacidad para adaptarse a entornos cambiantes. La presencia de aves en el río es un recordatorio de la importancia de conservar estos ecosistemas.

El colectivo Volviendo al Río Monclova comparte imágenes de aves en el cauce.

El colectivo "Volviendo al Río Monclova" ha estado documentando la presencia de aves migratorias en el río. A través de fotografías, buscan concienciar sobre la necesidad de proteger este recurso natural y su biodiversidad. La labor del colectivo es fundamental para visibilizar la situación del río y fomentar acciones de conservación.