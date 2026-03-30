Turistas de Nuevo León disfrutan recorrido histórico en Monclova

Un grupo de 29 turistas provenientes de Nuevo León arribó a la ciudad de Monclova para conocer su riqueza histórica, en un recorrido guiado por el historiador Jesús Guajardo, quien los llevó por algunos de los sitios más emblemáticos.

El recorrido histórico en Monclova

El recorrido incluyó visitas al Museo Coahuila y Texas, donde se abordó la historia de los insurgentes que estuvieron cautivos en este lugar, así como la Presidencia Municipal de Monclova y su mural histórico.

También recorrieron la Plaza Principal de Monclova y la Iglesia Santiago Apóstol, donde conocieron la historia del muro de las campanas, las cuales fueron dañadas por impactos de bala durante la Revolución Mexicana.

Destinos emblemáticos visitados

El itinerario incluyó además la Plaza Zapopan y su mirador, descrito como un sitio pintoresco, así como La Alameda, la parroquia de Parroquia San Francisco de Asís y el emblemático Cristo de la Bartola. El recorrido continuará hacia el municipio de Frontera, con una visita al antiguo Hotel Internacional y la Estación de Ferrocarril.

Los visitantes, provenientes de municipios como Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y Escobedo, forman parte de un grupo interesado en conocer destinos con valor histórico. Leonardo Martínez, quien acompañó al grupo, señaló que muchos de ellos tenían tiempo queriendo conocer Monclova. "Es una ciudad muy bonita y llena de historia", expresó.

Más turistas interesados en Monclova

Finalmente, se dio a conocer que en los próximos días continuarán llegando más grupos de turistas interesados en descubrir el legado histórico de la región, tras haber recorrido previamente otros municipios con riqueza cultural.