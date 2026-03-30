Avanza construcción de rastro TIF en Monclova: Jesús María Montemayor

El proyecto para la construcción de un rastro con certificación Tipo Inspección Federal (TIF) en Monclova registra avances importantes y contempla una inversión de 170 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la comercialización de carne y abrir mercados nacionales e internacionales.

Avances del proyecto

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que recientemente la Unión Ganadera realizó la renovación de su mesa directiva, lo que permitirá dar continuidad a este proyecto estratégico. Se prevé que en abril lleguen los recursos y dé inicio el proceso de licitación.

Detalló que la inversión será mixta, con un 50 por ciento de aportación federal, 35 por ciento estatal y un 15 por ciento mediante financiamiento, este último con la finalidad de garantizar la operatividad del rastro y evitar que se convierta en un "elefante blanco".

El recurso será canalizado a través de un fideicomiso que permitirá dar seguimiento al desarrollo del proyecto y asegurar su correcta ejecución.

Beneficios para la región

Mencionó que el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, ha reiterado la disposición del municipio para facilitar la instalación del rastro, incluso ofreciendo un terreno alterno en caso de que surjan inconvenientes con el área inicialmente contemplado.

El proyecto no solo beneficiará a Monclova, sino también a municipios como Castaños y San Buenaventura, impactando de manera directa a alrededor de 9 mil 800 unidades pecuarias en la región.

La certificación TIF permitirá que la carne procesada cumpla con estándares sanitarios de alta calidad, lo que abrirá la puerta para su comercialización en cadenas de supermercados tanto en México como en Estados Unidos, además de facilitar la exportación de cortes.

Impacto en el sector ganadero

Con ello, se busca que el ganado sacrificado en la región pueda ser certificado, procesado en empacadoras con el mismo estándar y llegar a mercados más competitivos, impulsando así el desarrollo del sector ganadero en la región Centro-Desierto de Coahuila.