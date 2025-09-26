Familiares de bombero fallecido exigen justicia tras accidente en Castaños

FRONTERA, COAHUILA.- Familiares de Jesús Manuel Ponce Hernández, joven bombero voluntario de Castaños que perdió la vida en un accidente de motocicleta, se manifestaron para exigir a las autoridades que se aclaren las circunstancias de su muerte y se verifique si realmente fue responsable del percance.

La mañana del domingo 21 de septiembre quedó marcada por la tragedia, luego de que se confirmara el deceso de Jesús Manuel, de 31 años, quien circulaba a bordo de su motocicleta en compañía de Katia Esmeralda "N", de 15 años, y Juan Luis "N", de 17, ambos vecinos de la colonia 10 de Mayo.

El accidente ocurrió en el cruce del bulevar Ejército Mexicano y la calle Progreso, donde presuntamente el motociclista no habría respetado la luz roja del semáforo, impactando contra la parte posterior derecha de un taxi.

No obstante, los familiares rechazaron esta versión y exigieron que se hagan públicos los videos del accidente en poder de las autoridades. Señalaron que la información proporcionada por el Ministerio Público no corresponde a lo ocurrido y acusaron que hasta el momento no se les ha dado un informe oficial ni seguimiento a las investigaciones.

"Las autoridades no nos dijeron nada, solo nos avisaron de su muerte, pero la FGE no emitió algo al respecto a la familia. Supuestamente había alguien detenido, pero no fue así", expresaron durante la protesta.

En la manifestación estuvieron presentes su madre, Griselda Margarita Hernández Valerio, sus hermanas América Palomares Hernández y Perla Judith Palomares, además de amigos, vecinos y otros familiares, quienes se unieron al reclamo de justicia en el municipio rielero.