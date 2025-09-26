Alerta por 15 casos de dengue en Frontera, Salud Municipal informa

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que se tienen detectados 15 casos probables de dengue y 9 confirmados en el municipio, todos clasificados como dengue clásico o no grave, por lo que hizo un llamado a la población a sumarse a las acciones preventivas desde sus hogares.

El funcionario explicó que, aunque existen casos positivos, la cifra es considerablemente menor en comparación con el 2024, cuando se registró un incremento en toda la Región Centro, sin embargo, se busca que las cifras se mantengan de esa forma, sobre todo en las colonias cercanas al arroyo Frontera como en los ejidos.

El funcionario explicó que es necesario mantener la limpieza en patios y viviendas, así como aplicar el abate en los depósitos de agua para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

"Donde tenemos un poco más de casos probables y confirmados es en el ejido 8 de Enero y ejido La Cruz; ya tuvimos una reunión ahí porque también había mucha basura, y es donde más problema tenemos para que hagan caso las personas. Incluso acudió la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú para reforzar las acciones", señaló.

Sánchez Leija pidió la colaboración de la ciudadanía, al destacar que la prevención es la herramienta más efectiva para reducir el riesgo de contagios en la localidad.