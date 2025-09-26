PRONNIF y DIF promueven la Salud Mental en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme propósito de fortalecer el bienestar integral de la juventud, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), en coordinación con el DIF Municipal, llevó a cabo pláticas sobre Salud Mental en instituciones educativas de la localidad.

Las actividades se realizaron en el CBTA 22 y la Secundaria Técnica 8, con el objetivo de concientizar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar su salud emocional, psicológica y social, aspectos fundamentales para su desarrollo personal y académico.

Las sesiones fueron impartidas por la psicóloga Esmeralda Govea, del DIF Municipal, y la Lic. Lizbeth Cantú, Procuradora Municipal de PRONNIF, quienes ofrecieron herramientas y estrategias prácticas para identificar y gestionar emociones, fortalecer la autoestima, desarrollar resiliencia y afrontar de manera saludable los retos cotidianos.

El alcalde Víctor Leija Vega subrayó que este tipo de acciones refuerzan el compromiso de las autoridades municipales de construir espacios educativos más saludables, donde la formación académica se complemente con el cuidado del bienestar mental y emocional de los estudiantes.

Indicó que en estas pláticas se busca crear conciencia sobre la importancia de la salud mental, además pone a disposición de las personas las líneas de ayuda en caso de alguna atención.

“Nuestro compromiso es seguir promoviendo programas preventivos que beneficien a nuestros jóvenes y fortalezcan la comunidad estudiantil de Cuatro Ciénegas”, señaló el edil.

Con estas iniciativas, PRONNIF y DIF Municipal reiteran su esfuerzo por implementar programas de concientización que generen un impacto positivo en la sociedad y contribuyan al desarrollo integral de la juventud.