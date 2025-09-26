Alcaldesa Sari Pérez Cantú encabeza Brigadas de Salud en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú refrendó su compromiso con la salud de las familias de Frontera al encabezar las Brigadas de Salud Mejora en la colonia Guadalupe Borja. Con este programa, acerca servicios médicos gratuitos y de calidad a los sectores que más lo necesitan. Con el respaldo de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 y la Dirección de Salud Municipal, bajo la conducción del doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, se busca garantizar atención oportuna y fortalecer la cultura de la prevención.

En esta jornada participaron más de 300 personas que accedieron a consultas generales con entrega de medicamentos, atención dental, medicina preventiva, salud mental, aplicación de vacunas y expedición de tarjetas de salud. También se ofrecieron servicios de protección animal como desparasitación, baños garrapaticidas y vacunación antirrábica.

La alcaldesa agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y del gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar, a través de Mejora Coahuila, programas que benefician directamente a las y los fronterenses. "La salud es un derecho y en Frontera trabajamos todos los días para que esté al alcance de cada familia", señaló Pérez Cantú.

Los módulos de atención se instalaron en la plaza del sector, acercando a las familias la posibilidad de atenderse sin costo alguno. La alcaldesa destacó que su gobierno seguirá recorriendo colonias y ejidos con sensibilidad y empatía, llevando brigadas médicas que fortalecen la calidad de vida de la población y consolidan un gobierno cercano a la gente.