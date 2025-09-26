Alcaldesa de Frontera garantiza red de agua potable en Ciudad Perdida Borja

FRONTERA, COAHUILA.- Tras años de espera, alrededor de 40 familias de la Ciudad Perdida en la Borja podrán acceder a la red de agua potable, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien destacó que se trabaja en coordinación con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y con una constructora para hacerlo posible.

La alcaldesa de Frontera reconoció que este sector ha enfrentado complicaciones debido a su ubicación en una loma, lo que por años impidió que se instalaran servicios básicos.

"Estoy esperando porque están haciendo un estudio por parte de ingenieros civiles para ver qué es lo que se puede hacer, la factibilidad. Tengo entendido que instalar drenaje es imposible; desde que ellos construyeron se les dijo eso, que ni agua ni drenaje", señaló.

Explicó que no es viable dinamitar ni escarbar en la zona, ya que las casas carecen de cimientos sólidos y podrían colapsar. Por ello, se busca una alternativa segura que permita llevar tomas domiciliarias sin poner en riesgo a los habitantes.

"Se está trabajando junto con SIMAS y la constructora para ver de qué forma les puede llegar el servicio, pero si esta casi garantizado que tendrán red de agua", agregó.

Además, Pérez Cantú adelantó que otro de los proyectos que se tiene en puerta es la intervención en el mirador, área que calificó como prioritaria y que quedará programada para el próximo año.