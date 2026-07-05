Muere motociclista tras chocar con auto

Un hombre de entre 25 y 30 años falleció luego de perder el control de su motocicleta e impactarse contra un automóvil sobre el bulevar Los Pastores, al oriente de la ciudad.

SALTILLO, COAH. - Un motociclista murió la tarde de este domingo tras verse involucrado en un accidente vial sobre el cruce del bulevar Los Pastores y el bulevar Colosio, en el sector oriente de la ciudad.

El accidente ocurrió en el bulevar Los Pastores, donde el motociclista perdió el control.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía una motocicleta Italika gris con azul y circulaba de oriente a poniente sobre el bulevar Los Pastores, en la misma dirección que un automóvil Nissan Versa. Las primeras investigaciones indican que, al pasar por una zona con reductores de velocidad, el motociclista perdió el control de la unidad e impactó el costado derecho del automóvil. A consecuencia del choque, salió proyectado y cayó sobre el pavimento.

Paramédicos confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales al llegar al lugar.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima, de entre 25 y 30 años de edad, regresaba de su jornada laboral y se dirigía a su domicilio, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares.

Las autoridades realizan investigaciones para determinar las causas del accidente.

Elementos de seguridad resguardaron el sitio del accidente, mientras las autoridades competentes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones que permitan determinar las causas del percance.