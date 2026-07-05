Confirma Fiscalia de Coahuila detención de Tania Flores exalcaldesa de Múzquiz

MONTERREY, NL.— La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cumplimentó una orden de aprehensión contra Tania N, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, durante un operativo realizado este 4 de julio de 2026 en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con una tarjeta informativa, la acción se realizó en atención a una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila.

La exfuncionaria es investigada dentro de una carpeta por el delito de peculado, en su modalidad de disposición de bienes muebles, por cuantía mayor. La diligencia fue ejecutada, según la autoridad, con estricto apego a las formalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales y con respeto a los derechos humanos y al debido proceso.

Tras su detención, la imputada fue puesta a disposición de un juez de control, quien llevó a cabo la audiencia inicial. En ésta se formuló imputación y la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia de vinculación fue programada para el próximo 9 de julio.

Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva justificada en contra de la exalcaldesa. El proceso penal será conducido por la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila.

CLAVES

La orden de aprehensión fue ejecutada en San Pedro Garza García, Nuevo León. La exalcaldesa de Múzquiz es investigada por el delito de peculado. El juez impuso prisión preventiva justificada y fijó audiencia de vinculación para el 9 de julio.