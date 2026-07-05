Dejan riñas saldo de 8 detenidos

SALTILLO, COAH.- Dos riñas registradas durante la madrugada de este domingo en distintos sectores de Saltillo dejaron un saldo de cinco personas lesionadas, entre ellas un joven con una herida por arma punzocortante y un adulto mayor, además de ocho personas detenidas.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 00:30 horas sobre la calle Melchor Ocampo, a un costado del Palacio de Gobierno, en la Zona Centro. Elementos que participaban en un operativo canófilo integrado por el Grupo de Reacción Sureste (GRS), Proximidad Social, Policía Ambiental, la unidad K-9 y personal asignado al Distrito Centro detectaron una riña e intervinieron para controlar la situación.

Durante la movilización, los agentes localizaron a Mario Alberto de la Cruz, de 18 años, quien presentaba una herida provocada por un arma punzocortante en el abdomen.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron inicialmente a las instalaciones de la institución para estabilizarlo. Posteriormente fue canalizado al Hospital General, donde permanece con pronóstico reservado.

En el lugar fueron detenidas cuatro personas señaladas como presuntas responsables de la agresión. Además, las autoridades aseguraron el arma que presuntamente fue utilizada durante el ataque.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Horas más tarde, alrededor de las 2:00 horas, una segunda riña movilizó a policías municipales, estatales y otras corporaciones hasta la colonia El Álamo, donde se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos rivales.

De acuerdo con los primeros reportes, la confrontación comenzó cuando un grupo de jóvenes irrumpió en una fiesta realizada sobre la calle Segunda, entre Irak y Golfo Pérsico, donde presuntamente ocasionó destrozos y se enfrentó con los asistentes utilizando piedras y palos.

Vecinos alertaron a las autoridades al observar la participación de cerca de una veintena de personas.

A la llegada de las corporaciones de seguridad, varios participantes huyeron hacia la colonia Nueva Jerusalén; sin embargo, cuatro presuntos involucrados fueron detenidos y un vehículo presuntamente relacionado con los hechos quedó asegurado.

Durante el enfrentamiento también resultó lesionado un adulto mayor, quien fue atendido inicialmente en su domicilio por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado a un hospital privado para recibir atención médica.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la frecuencia con la que, señalaron, se registran enfrentamientos entre pandillas durante los fines de semana y solicitaron reforzar la vigilancia preventiva para evitar nuevos episodios de violencia.