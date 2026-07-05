Ocupación hotelera en Monclova baja durante la Feria de San Buenaventura

La ocupación hotelera en la región Centro aún no alcanza los niveles registrados en anteriores ediciones de la Feria de San Buenaventura, sin embargo, el Presidente de la OCV en Monclova, Enrique Ayala Quinetanilla, confía en que la afluencia de visitantes aumentará en las próximas semanas con los espectáculos de mayor convocatoria.

Tras el arranque de la Feria de San Buenaventura, Enrique Ayala Quinetanilla informó que el primer fin de semana ha sido más tranquilo de lo habitual, lo que se atribuyó a la cartelera artística inicial. Señaló que, aunque en los hoteles de San Buenaventura existe buena ocupación, solo el viernes y sábados de los dos últimos fines de semana están completos, cuando en años anteriores las reservaciones se agotaban desde el inicio de la feria. "Para los fines de semana del 10 y 11, así como del 17 y el 18 de julio, ya tenemos una importante demanda de habitaciones en hoteles de Monclova, con una ocupación de más de 200 cuartos".

Señaló que agrupaciones como Palomazo Norteño generan una buena demanda, pero el que se haya programado en domingo limitó la llegada de visitantes de otras ciudades, ya que muchos deben regresar por compromisos laborales al día siguiente. El dirigente de la OCV estimó que la feria generará una derrama económica que beneficiará a la región, no solo hoteles, sino también restaurantes, taxistas, gasolineras y comercios en general, con la llegada de visitantes de otras regiones, incluso de Texas que ya comenzaron a llegar desde hace varios días.

En materia de seguridad, destacó la presencia permanente de corporaciones policiacas sobre la carretera federal 30 y afirmó que los operativos, incluido el denominado "carrusel", han contribuido a disminuir los accidentes durante el periodo de las ferias, al mantener mayor vigilancia para los automovilistas que regresan de madrugada.